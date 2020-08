Slechts zoon mogen zijn op voorwaarden

Voor Per – voluit Peter Sidenius – is het verleden een gesloten boek. Zodra hij een uitnodiging ontvangt om een studie tot ingenieur te volgen in Kopenhagen, verlaat hij direct het ouderlijk huis in Jutland. Weg van de bekrompenheid, weg van het christelijk geloof dat zijn ouders hem probeerden bij te brengen, maar dat zich beperkte tot een buigen of barsten. Als er één ding is dat Per nooit zal doen, is het dat wel: buigen. En dus probeert de uiterst intelligente jongeman een eigen bestaan op te bouwen in de hoofdstad.

Per is niet een hoofdpersoon die je makkelijk in je hart sluit. Integendeel zelfs, hij heeft een uiterst onsympathiek karakter. Mensen worden aangetrokken door zijn genialiteit, maar hij wisselt z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .