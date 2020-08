Het glamourleven van Imelda

Imelda is Imelda Marcos, de nu 91-jarige weduwe van de beruchte Filipijnse heerser Ferdinand Marcos. In de documentaire The Kingmaker van Lauren Greenfield lijkt zij in het begin kritiekloos haar verhaal te mogen doen, maar schijn bedriegt. Het is de kunde van de fotografe Greenfield die je door contrasterende beelden helpt te doorzien dat er iets niet in orde is. Imelda’s gemanicuurde handen die afsteken tegen de vieze handen van de armen, de gouden dierenbeeldjes en de geïmporteerde Afrikaanse wilde dieren, hoe ze op afstand zieke kinderen geld toesteekt om snoep te kopen.

Het lijkt erop dat Greenfield inspeelt op Imelda’s ijdelheid: langzaam maar zeker kom je zo meer te weten dan wanneer zij een directe vraag had geste..

