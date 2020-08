Het wonder van cel 7

Toegegeven, Turkije is maar voor een heel klein deel Europees, maar wel een populair vakantieland voor veel Nederlanders. Daarbij toont 7. Kogustaki Mucize prachtige beelden van het land en vertelt het een hartverscheurend mooi verhaal over een vader en een dochter. Die vader heet Memo en zijn dochter Ova. Samen met een oude oma wonen ze in een heuvelachtig landschap, waar Memo de schapen hoedt. De moeder van Ova leeft niet meer. Het leven dat ze leiden, is klein en overzichtelijk. Dat is maar goed ook, want Memo heeft een verstandelijke beperking. Hij houdt zielsveel van zijn dochter (en zij van hem), maar de kinderen op Ova’s school voelen al haarfijn aan dat er iets niet klopt. Idioot roepen ze naar hem, als hij Ova op komt halen.

