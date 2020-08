Hoe blijft een huwelijk goed?

Na het eerder dit jaar verschenen, zeer luchtige De Beentjes van Sint-Hildegard zet Hope Gap in op dezelfde thematiek: wat blijft er over van de liefde in een huwelijk als decennia verstreken zijn? In dit eigenzinnige verhaal geen ruimte voor subtiele humor. Na 29 jaar huwelijk vertelt Edward zijn vrouw Grace op zondagochtend simpelweg dat hij een ander heeft. Zijn koffer stond al klaar en een half uur later is hij vertrokken.

Als kijker heb je dan al meegemaakt dat de twee op zaterdagavond een fikse ruzie hebben gehad. Tenminste, Grace heeft geprobeerd hem uit de tent te lokken. Waarom praat hij niet? Waarom toont hij geen enkel initiatief? Zo samenleven kun je toch geen huwelijk noemen? Als hij zwijgend bij haar wegloopt, gooit ze uit p..

