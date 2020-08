De spanning van bijbelse symboliek

De Netflix-film The Red Sea Diving Resort zet een van de missies van de Mossad in de schijnwerpers. Tijdens de burgeroorlog in Ethiopië (1974-1991) wensten veel Ethiopische joden naar Jeruzalem te komen. Zij zouden afstammen van koning Salomo en de koningin van Sheba. De Mossad bestierde vanaf eind jaren zeventig het vluchtelingenproject dat later bekendheid kreeg als 'Mossad Exodus'. Vanuit een vluchtelingenkamp in Sudan moest men de Joden, via de deelstaat die Rode Zee heet, naar de kust smokkelen. Daartoe vatten vijf agenten op locatie post in een Sudanees hotel. Aan de leiding van dit risicovolle initiatief stond de vermetele Ari Kidron (Captain America-acteur Chris Evans). Het 'Rode Zee Vakantieoord voor Du..

