Een verrader net als Judas

Net voor zijn overlijden maakte Boris Gerrets de documentaire Lamentations of Judas (de klaagliederen van Judas) af. Begin van dit jaar zou hij de openingsfilm van het Movies that Matter Festival zijn. COVID-19 gooide roet in het eten en nu komt hij eindelijk in de bioscoop uit. Lamentations of Judas is het wachten waard: het is een bijzondere documentaire die je laat nadenken over schuld, spijt en in hoeverre je zelf aan het roer van je leven staat.

'Lamentations of Judas' een bijzondere documentaire die je laat nadenken over schuld, spijt en in hoeverre je zelf aan het roer van je leven staat. (beeld cinema delicatessen)