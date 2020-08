Motti verlaat het pad der vaderen

Als Mordechai – roepnaam Motti – in de supermarkt loopt, belt zijn moeder op. Of hij de prei en de wortels al gekocht heeft? En weet hij wel zeker dat de prei goed is? De vorige keer was het maar een matig exemplaar, dus misschien moet hij toch nog maar even goed kijken.

Gedwee loopt Motti terug om een andere prei in zijn mandje te gooien. Het schetst haast in een oogopslag de complexe relatie die moeder en zoon hebben. De enigszins iele Motti met zijn onopvallende brilletje en vlassige baardje komt maar moeizaam onder de vleugels van zijn zorgende moeke vandaan. Al zou hij het willen, ze geeft hem de kans niet. De naam Mordechai deed waarschijnlijk al vermoeden dat het hier een Joods gezin betreft. Een orthodox gezin weltever..

