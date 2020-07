De Havilland: legende met lef

Olivia de Havilland (1916-2020) was een bepalende filmster uit het gouden tijdperk van Hollywood.

Met Errol Flynn in The charge of the light brigade. (beeld anp Kippa)

Ze won twee Oscars en vocht voor de rechten van acteurs.

In 1943 begon de actrice Olivia de Havilland, die zaterdag op 104-jarige leeftijd overleed, een rechtszaak tegen filmstudio Warner Bros. Zoals zoveel filmsterren in die tijd had De Havilland een contract dat voelde als een dwangbuis. De grote studio’s bepaalden welke rollen hun acteurs konden spelen. Zij mochten wel films weigeren, maar dan werd de duur van hun contract eenzijdig verlengd.

Dankzij de moed van De Havilland, die gelijk kreeg van de rechter, veranderde het systeem en verwierven zij en haar collega’s veel meer vrijheid. Het was een van de belangrijkste gerechtelijke uitspraken in de geschiedenis van Hollywood.

Strijdbaar was ze, de actrice die in 1916 in Tokio..

