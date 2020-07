De film ‘Adam’ is een intiem en liefdevol verhaal.

De enige man die in Adam voorkomt, heet Slimani en hij doet verwoede pogingen de aandacht te trekken van Abla. Deze heeft echter geen enkele behoefte in te gaan op zijn avances. Ze is druk met het bakken van brood en andere lekkernijen en probeert daarnaast voor haar dochtertje Warda te zorgen. Er is geen ruimte in haar leven voor nog iemand die aandacht vraagt. Uiterst verstoord is ze dan ook als de zwangere Samia aan haar deur klopt en vraagt of ze werk voor haar te doen heeft. Het kan niet en het past niet. Ze heeft maar weinig woorden nodig om Samia de deur te wijzen, de boze frons in haar voorhoofd spreekt boekdelen. Toch klopt Samia niet alleen aan Abla’s deur, ook op haar hart wordt geklopt door de vraag van deze hulpeloze vrouw. Er ontstaat een kier. Twee of drie dagen mag Samia blijven, daarna moet ze maar terug naar de man die haar zwanger maakte. Door die kier stroomt er langzaam licht in haar huis en hart. Hoop, liefde, vrolijkheid. Abla laat zich raken. Haar zinnen worden minder afgemeten, de frons minder diep. Het proces is onvermijdelijk. Wie de liefde binnenlaat in het tuintje van haar hart, gaat nieuwe bloemen zien groeien.