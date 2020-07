Filmfonds geeft steun aan 26 filmtheaters

Den Haag

Het Filmfonds heeft in totaal 4,6 miljoen euro verdeeld onder filmtheaters die financiële steun voor de coronaperiode hadden aangevraagd. In totaal zijn 26 aanvragen toegekend. Het steunbedrag wordt opgebracht door het Filmfonds en het ministerie van OCW, maakte het fonds vrijdag bekend. Dit geld is bedoeld om de filmtheaters te compenseren voor de periode dat zij hun deuren moesten sluiten door de coronacrisis. Gemeenten waar de theaters staan, hebben aangegeven hoeveel zij bijdragen aan de financiële problemen van de theaters. Daarna vulde het Filmfonds aan. <