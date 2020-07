Film ‘Duelles’: Een vriendschap met een diepe wond

Niets is wat het lijkt in de psychologische thriller Duelles van Olivier Masset-Depasse. Het lijkt een ode van de Belgische filmmaker aan Alfred Hitchock, de meester van spanning, valse verwachtingen en blonde actrices. In een landhuis, twee onder een kap, wonen twee welgestelde, bevriende families. Het is begin jaren ‘60. Alles lijkt pais en vree. Achter de stijlvolle façade tieren de zorgen echter welig. De blonde mevrouw Brunelle strest over de pinda-allergie van haar zoontje. Mevrouw Geniot, een brunette, toont niet het achterste van haar tong, maar haar frons spreekt boekdelen. De buurvrouwen zijn beste vriendinnen, hun achtjarige zoontjes beste vriendjes.

Op een kwade dag valt het zoontje van familie Geniot uit het raam, met fatale afloop. Buurvrouw Brunelle zag het gebeuren, maar kon het jongetje niet redden. Of had ze dat wel gekund? En waarom was het jongetje zonder toezicht? Voor beide vrouwen is de dood van het jongetje een ondraaglijke last van verdriet en schuldgevoel. Beiden verwijten elkaar dat ze meer hadden kunnen doen. Het laat een diepe wond achter in de vriendschap. Buurvrouw Brunelle ontwikkelt gevoelens van paranoia. Ze denkt dat haar jaloerse buurvrouw zich op haar zoontje wil wreken.

waanideeën

Buurvrouw Geniot weet intussen niet of meer of minder afstand haar emoties helpt. Toch lijkt alles weer anders. Meneer Brunelle meent dat haar vrouw aan waanideeën lijdt, e..

Een ode..

