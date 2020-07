Stroeve toenadering tussen twee mannen in de Spaanse film ‘100 Metros’

Ramón is een snelle jongen in de reclamewereld. Als hij met zijn team een klant toespreekt, zegt hij het zonder een spoortje van schroom: ‘Wij hebben een van de beste campagnes aller tijden gemaakt. En hij is voor jullie.’ Thuis loopt het leven ook gesmeerd. Een knappe, succesvolle vrouw aan zijn zijde. Ze hebben een zoontje en de tweede is op komst. Een man van 36 jaar, geen vuiltje aan de lucht.

Totdat ze op bezoek gaan bij zijn schoonvader. Een uiterst nurkse man die zich door niemand laat gezeggen. Sinds zijn vrouw overleed is het een zootje in huis. Wie onderaan de trap naar boven kijkt, kijkt niet tegen het dak aan, maar ziet de hemel. Als Ramóns vrouw Inma haar vader gedecideerd laat weten dat hij totdat het dak gerepareerd is bij ..

