In ‘La Odisea’ laten de sukkels het er niet bij zitten

La Odisea is een komedie over een groep ‘losers’ die het er niet bij laat zitten en de ‘winners’ te grazen neemt. Een geinig en gemoedelijk uitgangspunt - maar bij het verlaten van de zaal ben je de film zo vergeten.

In La Odisea is de wereld overzichtelijk. Je hebt schoften en je hebt sukkels. We schrijven Argentinië, begin 21e eeuw. Fermín Pelassi, ooit de voetbalheld van het dorp, en zijn vrouw Lidia willen samen met vrienden een coöperatie beginnen. Wie aan wil haken legt wat geld in en zo willen ze een oud pand op de kop tikken, waarmee ze veel mensen in het dorp aan het werk kunnen zetten.

Als ze ruim 150.000 dollar binnen gehaald hebben, adviseert de bankmanager Fermín het geld op zijn eigen rekening te storten. Hiermee kan hij bewijzen dat hij kapitaalkrachtig genoeg is voor nog eens een lening van 100.000 dollar. Het geld is amper gestort of de minister van economische zaken bevriest alle rekeningen in het land. Per week kan Fermín nog ..

