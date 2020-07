Film ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’: Prachtige inzichtjes in het jonge brein

In tijden van corona is vakantie vieren ingewikkeld geworden. Thuis blijven en toch op reis? Jaap-Harm de Jong bespreekt deze zomer negen films uit populaire Europese vakantielanden. Vandaag: Mijn bijzonder rare week met Tess (Nederland).

Steeds hoger stijgt de camera, totdat we als kijker Sam in een kuil op het strand zien liggen. Hij ligt te peinzen. Door de voice-over krijgen we een inkijkje in zijn hoofd: ‘Ik dacht aan alle mensen die ooit dood zullen gaan.’ Vrij sombere gedachten voor een jongen van elf, maar Sam heeft tegelijk iets lichts. Een intelligente oogopslag, zongebruind door de uren buiten en boordevol geinige weetjes. ‘Wist je’, zegt hij tegen de verkoopster bij de viskraam, ‘dat garnalen negen dagen zonder kop kunnen leven? Daarna gaan ze dood van de honger.’ Een klein kind dat de grote wereld probeert te vangen. Voorbereid wil hij zijn op wat komen gaat. Daarom doet hij aan alleenheidstraining. Hij is de jongste van het gezin. De kans dat hij alleen over..

