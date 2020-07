Ennio Morricone (1928 - 2020) Zeg nooit spaghettiwestern

Morricone componeerde muziek bij meer dan tweehonderd films, van Gringo in 1963 tot en met The Correspondence in 2016. Hij schreef meer dan vijfhonderd muziekstukken. Zijn verkoop aan platen bedroeg wereldwijd meer dan 22 miljoen.

Morricone werd in 1928 geboren in Rome en stierf ook in die ‘eeuwige’ stad. Hij doorliep het conservatorium in Rome en speelde er in jazzbandjes. Eind jaren vijftig raakte hij betrokken bij Cinecitta, Rome als filmstad en werkte samen met een schare bekende regisseurs. De bekende westerns kwamen tot stand met Sergio Leone, de man van Sophia Loren. De muziek werd kenmerkend: een hoge, woordloze vrouwenstem, een mondharmonica, kerkklokken bij de vaak gewelddadige sleutelmomenten, een breed uitwaaierende strijkers-..

