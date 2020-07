Film ‘Never Rarely Sometimes Always’: Registratie zonder reflectie

De moeder van Eliza Hittman gaf kunsttherapie aan psychiatrische patiënten. Soms nam ze hun werk mee naar huis. Dat voedde Hittmans interesse voor mensen die ‘f*cked-up things’ doen, met name tieners. De joodse filmmaakster droeg bij aan de controversiële serie 13 Reasons Why over tienerzelfmoord en brengt nu haar derde speelfilm uit. In It Felt Like Love (2013) ging een 14-jarig meisje, onder invloed van een ouder vriendinnetje, op zoek naar seks.

In Beach Rats (2017) raakte een jongen van 19 aan de drugs door gevoelens van rouw en homofilie. In Never Rarely Sometimes Always raakt de 17-jarige Autumn zwanger en gaat met de hulp van haar vriendin Skylar van Pennsylvania naar New York. Daar is de abortuswet immers zo vrij dat Planned Parenthood haar als minderjarige zonder toestemming van haar ouders kan ‘helpen’. Kenmerkend voor Hittmans filmstijl is dat ze registreert zonder overweging of reflectie. We horen haar hoofdpersonen niet denken en nauwelijks praten. Ze zeggen niets zinnigs om hun keuzes inzichtelijk te maken. Sterker nog: volwassenen die een luisterend oor bieden, krijgen nul op het rekest. Toch oogst Hittman alom lof voor haar realistische aanpak, zonder oordeel.

