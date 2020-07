Film: ‘Les plus belles années d’une vie’: Ooit had hij een vrouw lief: Anne

Als weemoed niet alleen een prettig zeurend gevoel was dat je lijf doortrekt, maar ook tastbaar gemaakt zou kunnen worden dan had je prompt Les plus belles années d’une vie in handen. Het is de perfecte vertaling van die emotie die pijnlijk en zoet tegelijkertijd is.

Jean-Louis Duroc is een oude man die de herfst van zijn leven slijt in een verzorgingshuis. Hij kan de dagen vullen met televisie kijken, gemasseerd worden, zwemmen of aansluiten

bij een optreden van een zanger die bekend werd door The Voice. Hij doet het niet. Liever ziet hij buiten te staren naar een poortje in de verte. Waarom? Om zijn ontsnapping voor te bereiden.

Dan haalt hij een wekkertje dat hem herinnert aan de voorbijgaande tijd uit zijn zak en zet het. Vijf uur de vo..

