Film ‘I Still Believe’: Jeremy Camp bleef vertrouwen

Het ging een tijd lang minder met christelijke films. Hoewel er altijd publiek voor te vinden was, moesten kritische christenen toegeven dat de kwaliteit sterk achterbleef. Na het succes van The Passion of the Christ (2004) kwam daar verandering in. Grotere budgetten gaven meer mogelijkheden. Dat betekende nog geen garantie op inhoudelijke verbetering. Vaak konden niet-christenen de christelijke boodschap te gemakkelijk terzijde zetten, als die zelfgenoegzaam, betweterig of wereldvreemd kwam opgediend.

Met Breakthrough, Unplanned en vooral A Hidden Life, bleek vorig jaar dat de christelijke film in de lift zit. De gebroeders Erwin wisten al langer de juiste toon aan te slaan. Ook zijn hun relevante onderwerpen moeilijk te negeren. In October Baby (2009) ging een jonge vrouw die abortus overleefde op zoek naar haar moeder. In I Can Only Imagine (2018) was het een mishandelende vader die vergeving nodig had. Hoofdpersoon van deze emotionele biografie was Bart Millard, zanger van de gospelband MercyMe.

herkenbaar leed

Sinds de budgetten ook voor de gebroeders Erwin blijven groeien, komt hun visie nu voor het eerst ook in de Nederlandse bioscopen. Net als in hun vorige film staat in I Still Believe een bekende gospelza..

I Still Believe

