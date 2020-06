Film ‘The King of Staten Island’: Ruwe bolster, blanke pit

The King of Staten Island maakt duidelijk wat er in eerdere komedies van Judd Apatow ontbrak.

Humor is een serieuze zaak. Door als geen ander komedie en tragedie te combineren, leerde Shakespeare hoe satire ernstige zaken aankaart en humor leed verdraagbaar maakt. Niet zelden geldt: hoe vrolijker de komiek is, hoe meer depressie er achter zijn grollen schuilgaat. Robin Williams was lang niet de enige suïcidale komiek.

In films is ook geëxperimenteerd met de delicate balans tussen het tragische en de humor die in de poging tot verdoezelen het tragische juist benadrukt, zoals in Roberto Benigni’s controversiële La vita è bella. Martin Scorsese toonde in zijn zwarte komedie The King of Comedy hoe de fictieve komiek Rupert Pupkin (Robert de Niro) het verschil tussen werkelijkheid en grap verloor. The King of Stat..

