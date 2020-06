‘The Miseducation of Cameron Post’ is zo zwart-wit dat je erin vastloopt

Het einde voor Different, onderdeel van de Amsterdamse hulpverleningsorganisatie Tot Heil des Volks, is nogal abrupt gekomen. De organisatie, die zich richtte op hulpverlening aan mensen met een homoseksuele geaardheid, lag vaak onder het vergrootglas.

Volgens een nieuwsbericht over het einde van Different in deze krant kwam de organisatie nooit helemaal af van het predikaat ‘homogenezers’, hoezeer men ook beweerde dat dat niet haar doel was. Het nieuwsbericht over het einde van Different kun je in je achterhoofd houden als je The Miseducation of Cameron Post kijkt.

We schrijven begin jaren negentig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. Cameron Post arriveert in ‘God’s Promise’, een jeugdinstelling waar nu juist wel dit doel onomwonde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .