Eerste bioscoop valt om

Cinema Tiel moet de deuren sluiten. Eigenaar Paul Visser stelt in een mail dat het filmtheater in de Betuwe door de coronamaatregelen van de overheid niet meer open kan blijven. Het is met de beperkte bezoekersaantallen die nu zijn toegestaan niet meer mogelijk de exploitatie voort te zetten van het theater, dat bijna vijftig jaar oud is. Voor zover bekend is het de eerste bioscoop in Nederland die het slachtoffer wordt van de coronacrisis, maar meer filmhuizen dreigen op korte termijn om te vallen. Exploitant Kadir Selcuk meldt in een interview op de website van de Amsterdamse Kunstraad dat ook The Movies, de oudste bioscoop van Amsterdam, op de rand van de afgrond staat. Door de coronaregels zijn in elke zaal nog maar tussen de tien en veertig bezoekers toegestaan. 'Dat betekent dat we zelfs in de meest optimale situatie met heel zwaar verlies gaan draaien', stelt Selcuk. <