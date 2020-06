Film ‘Big Trip’: Lol om opsporen ‘plagiaat’

De ontwikkeling van de Russische animatie is even lang als die van de Amerikaanse. Dat leverde pareltjes op, die in het Westen vrij onbekend bleven. De nieuwe Oost-Europese productiemaatschappij Luminescence wil dat veranderen. Hun computeranimatie beoogt een kruising tussen Russische en Amerikaanse tekenfilm te zijn, met Big Trip als eerste resultaat dat onze bioscopen bereikt.

De karakters lijken zo sterk op die uit Amerikaanse voorgangers dat het in het begin nog leuk is om alle klonen thuis te brengen. Hé, ooievaars uit Storks! Een panda uit Kung Fu Panda! Daarna volgen herkenningen uit Open Range, Finding Nemo, Call of the Wild, Jungle Book en Madagascar. Dat laatste is niet zo verwonderlijk, gezien schrijver Billy Frolick weinig meer op zijn conto heeft staan dan het bedenken van het redelijk originele Madagascar, dat Dreamworks daarna tot de laatste drup uitmolk. Als de lol van het opsporen van ‘plagiaat’ er vanaf is, blijkt al gauw dat een potpourri van voorbeelden nog geen leuk, laat staan origineel resultaat oplevert.

