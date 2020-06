Film ‘La Llorona’: Leven alsof er niets is gebeurd

Generaal Monteverde, een kwetsbare, oude man die volhardt in het ontduiken van de waarheid. De Guatemalteekse filmmaker Jayro Bustamante rondt met La Llorona een drieluik af over zijn geboorteland.

Eerder maakte Jayro Bustamante Ixcanul, een film over de rol van Maya’s in de Guatemalteekse maatschappij. En vorig jaar verscheen Temblores, een aangrijpend drama over een homoseksuele man die zich gedwongen weet te kiezen tussen zijn geaardheid en zijn geloof. Een fundamentalistische vorm van het evangelicalisme vindt namelijk steeds meer ingang in het grotendeels christelijke land.

In Bustamante’s nieuwste film La Llorona spelen de christelijke wortels van Guatemala opnieuw een rol. Tenminste, voor wie wat dieper in het verhaal duikt. De regisseur kiest er voor een volgende open zenuw van zijn land van herkomst aan te raken. Deze keer betreft het de grootscheepse genocide die plaatsvond in de jaren tachtig van de vorige eeuw. ..

In ..

