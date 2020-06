De film ‘Proxima’: een film over vasthouden en loslaten.

Sarah is een succesvolle astronaute en ze mag zich op gaan maken voor haar eerste ruimtemissie. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Als vrouw en moeder loopt ze tegen grenzen en vooroordelen op.

Je voelt als kijker feilloos aan dat haar mannelijke collega zijn kinderen achter kan laten bij zijn vrouw zonder vreemd aangekeken te worden. Als Sarah haar dochter Stella overdraagt aan haar ex-man voor de tijd van haar training en missie spelen er heel andere gevoelens. Al kijkend word je zo aan het denken gezet over onuitgesproken verwachtingen. Over de verhouding tussen werk en ouderschap. Over de rol van mannen en vrouwen. Tegelijkertijd is Proxima geen pamflet, maar voorzichtig drama dat de vragen open verkent.

verstrikt

De op het oog fragiele Sarah is een sterke vrouw die keihard werkt om een kinderdroom waar te maken. Daarvoor moet ze in de eerste plaats fysieke barrières overwinnen. De trainingen die ze volgt zijn loodzwaar: elke dag 15 kilometer hardlopen, wennen ..

Regisse..

