De film ‘Da 5 Bloods’ lijkt gemaakt met de dood van George Floyd in het achterhoofd

Spike Lee’s nieuwste film Da 5 Bloods neemt de kijker mee naar de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Vijf Afro-Amerikaanse soldaten vechten voor hun vaderland in de Vietnamoorlog. De leider van het stel, Stormin’ Norman, overleeft de strijd niet en ze moeten zijn lichaam achterlaten in het land dat hun leven zal tekenen.

Aan het begin van de film zijn we aanbeland in het heden en Paul, Otis, Eddie en Melvin zijn terug in Ho Chi Minhstad. Van daaruit, en onder leiding van een gids, willen ze een hachelijke reis ondernemen terug de jungle in. Ze willen het stoffelijk overschot van hun leider repatriëren naar Amerika. Een tweede doel is een flinke hoeveelheid goudstaven terugvinden. Die vonden en begroeven ze vlak voordat Norman omkwam bij een vuurgevecht. Via een oude Vietnamese vriendin van Otis hebben ze een deal geregeld met een louche Franse zakenman die het geld dat het goud zal opleveren voor hen wil wegsluizen naar offshore-bankrekeningen. Een compleet waanzinnig verhaal natuurlijk en dan is de meer dan 2,5 uur durende film nog maar amper begonnen.



beeld netflix

Zoals in zijn uiterst grappige en tege..

