Als skaten je lust en je leven is

Skate Kitchen brengt de New Yorkse skatecultuur naar het witte doek. Het leven van Rachelle Vinberg, bekend van haar skatevideo’s op Instagram, is daarvoor de basis.

In 2015 fascineerde regisseur Crystal Moselle de wereld met de documentaire The Wolfpack over zes New Yorkse broers. Ze waren door hun ouders in afzondering opgevoed en hadden zich een beeld gevormd van de wereld op basis van de duizenden films die ze in hun leven gekeken hadden. Met zo’n verhaal heb je de kijker gelijk te pakken. In Skate Kitchen haakt Moselle opnieuw a..

ongrijpbaar

Ondanks haar belofte te stoppen, sluit Camille zich aan bij ‘Skate Kitchen’. Meiden die net als zij niet zonder skaten kunnen. Wat dan volgt, is enerzijds een inkijkje in een subcultuur en anderzijds een ‘coming-of-age’-verhaal. Camille groeit richting volwassenheid. Haar moeder heeft ze niet nodig, haar vriendinnen des te meer. Er wordt gesproken over zaken als geaardhe..

