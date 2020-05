Film ‘Nuestras Madres’: Rimpels vertellen hun verhaal

Guatemala moet een trauma verwerken. Dictatoriaal leiderschap leidde tot verzet en burgeroorlog en mondde in de jaren ’80 van de vorige eeuw uit in een genocide op de inheemse Maya-bevolking.

In Nuestras Madres, wat ‘onze moeders’ betekent, blijkt dat deze geschiedenis zeer diepe sporen in het heden achterlaat. Ernesto werkt voor de ‘Forensic Foundation’, een onafhankelijke organisatie van forensische antropologen die massagraven blootleggen en proberen te achterhalen van wie de gevonden lichamen zijn. Uiterst zorgvuldig zien we Ernersto in de openingsscène vingerkootjes, r..

Ernesto is extra fanatiek in zijn werk, omdat hij zelf ook op zoek is. Deze zoektocht raakt in een stroomversnelling als een oude vrouw zich meldt op zijn kantoortje. Ze wil haar man vinden en overhandigt een foto waarop Ernesto ook zijn eigen vader denkt te herkennen. Hoewel de verhoudingen met de regering nogal kwetsbaar zijn, besluit Ernesto toch – op eigen houtje en tegen de zin van zijn ba..

