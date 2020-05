Film ‘Swallow’: De kick van het slikken

Aanvankelijk kreeg Swallow een verkeerd genre opgeplakt, wat tot teleurstellingen leidde. Swallow is geen horror of thriller, zoals de Internationale Movie DataBase aanvankelijk meldde. Wie enkel op gruwelijke beelden uit is, komt bedrogen uit.

Inmiddels is het genre ‘horror’ verwijderd. Regisseur Carlo Mirabella-Davis stond met zijn filmdebuut een serieus drama voor ogen over pica, een eetstoornis die minder bekend is dan anorexia of boulimia. Wie aan pica lijdt, kan de behoefte niet onderdrukken om voorwerpen door te slikken die niet eetbaar zijn. Dat kan onsmakelijk, maar ook gevaarlijk uitpakken voor het lichaam. In Swallow&nb..

Het eerste deel van de film, waarin Hunter haar obsessie ontdekt en verkent, is ijzersterk gefilmd, mede dankzij het overtuigende spel van Haley Bennett (bekend van de gedurfde The Magnificent Seven-remake). Haar karakter vertoont allerlei boeiende kanten, zoals verlegenheid, verveling en een lichte neiging tot dwangstoornis. Hunter is ook een beminnelijke vrouw, die zich verwaarloosd ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .