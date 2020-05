Zwarte bladzijden witwassen

Wat als…?-vragen mag je

in de geschiedenisles niet stellen. Maar in Hollywood

is het hip, vooral dankzij

twee schrijvers.

De ene schrijver is Alan Moore, die in V for Vendetta de tijden van Guy Fawkes liet herleven en in Watchmen de Koude Oorlog liet escaleren. De ander is Quentin Tarantino, die de Tweede Wereldoorlog van een alternatief einde voorzag in Inglourious Basterds. Daarna gaf hij een wending aan een andere zwarte bladzijde uit de geschiedenis, door opstandige zwarte slaven in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .