De hoek waar de klappen vallen

Raar is dat, als je beseft na het kijken van een film dat de hoofdpersoon van het verhaal slechts een bijrol kan vervullen in haar eigen bestaan. Precies dat is het schrijnende wat Noura’s Dream zo overduidelijk laat zien: de Tunesische Noura heeft dan misschien wel dromen en verlangens voor haar leven, het zijn uiteindelijk de mannen in haar bestaan die bepalen welke keuzes ze kan maken. Haar man Jamel zit al een tijdje in de gevangenis. In de wasserij van een ziekenhuis maakt ze lange dagen om in haar eigen onderhoud en dat van haar kinderen te voorzien. Vaak lukt dat niet, dus ze zijn al meerder keren verhuisd naar steeds kleinere woningen. Aan het begin van de film blijkt dat ze nieuw geluk heeft gevonden bij Lassaad. Ze heeft de scheiding al aangevraagd, iets waar Jamel niks vanaf weet.