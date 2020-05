Loes Luca wint Amerikaanse prijs

Houston

De Nederlandse komedie Mi Vida met actrice Loes Luca in de hoofdrol heeft een Amerikaanse filmprijs gewonnen. Dat heeft distributeur Paradiso Filmed Entertainment maandag bekendgemaakt. De Gold Remi Award is de juryprijs van het WorldFest-Houston International Film Festival. Mi Vida van regisseur Norbert ter Hall was geselecteerd voor het festival, dat 17 april van start zou gaan. Vanwege de coronapandemie moest het evenement worden gecanceld. Maar de jury kon de geselecteerde titels wel zien en besloot toch de belangrijkste prijzen toe te kennen. Mi Vida doet het nu erg goed op streamingdiensten. <