Film ‘Escape from Pretoria’: Met een onschuldige gevangene leef je meer mee dan met een misdadiger

Ontsnappen uit de gevangenis spreekt tot de verbeelding. In films is het thema vaker gebruikt als metafoor voor verlossing. Zo is The Shaw- shank Redemption (1994) een van de meest gewaardeerde films ooit. Ook de recente, helaas snel verzandende filmserie Escape Plan had een sterk begin.

De meeste van deze verhalen komen echter voornamelijk uit de duim van de schrijvers. Zelfs bij autobiografieën, zoals Papillon, vermoedt men dat soms. We moeten terug naar 1979 voor een film over een waargebeurde uitbraak. Escape from Alcatraz vertelde over Frank Morris, wiens unieke uitbraak leidde tot het sluiten van The Rock als gevangenis. Ondanks de klassieke status van d..

Escape from Pretoria refereert niet alleen in naam, maar ook in stijl aan zijn klassieke voorganger. Voordeel is echter dat het levensverhaal van Tim Jenkin (op wiens boek de film is gebaseerd) minder bekend is, waardoor de spanning ditmaal om te snijden is. Dat is ook te danken aan hoofdrolspeler Daniel Radcliffe, die opnieuw toont dat hij meer in zijn mars heeft dan Harry Pott..

