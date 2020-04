Film ‘Onward’: Niet meer op wonderen hopen

Onward kwam negatief in het nieuws vanwege protesten tegen een lesbisch personage. Dat zou onderdeel zijn van Disneys recent ingezette ‘lhbt-indoctrinatie’. Wie deze ophef gemist heeft en de film kijkt, loopt kans haar seksuele oriëntatie niet eens op te merken. Deze is alleen op te maken uit een opmerking die te cryptisch is voor jonge kinderen. Tot zover dus die indoctrinatie.

Boeiender is het te kijken of Pixar zonder John Lasseter kan. In de jaren tachtig ontsloeg Disney hem, omdat hij te veel computeranimatie promootte. Maar het kan verkeren. Nadat Lasseter de leiding had gekregen bij Pixar, nam Disney Lasseter niet alleen over als baas van Pixar, maar van de hele animatieafdeling. Vorig jaar wilde Disney opnieuw van Lasseter af. Hij was een van de boegbeelden van..

grappige situaties

Ook regisseur Dan Scanlon had met Monsters University alleen een prequel op zijn naam staan. Scanlon laat met Onward zien dat hij ook met nieuwe karakters grappig en ontroerend uit de voeten kan. Twee tienerbroers, Ian en Barley Lightfoot, missen hun overleden vader. Dat klinkt niet als een overdreven origineel uitgangspunt, ware het niet ..

