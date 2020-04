De knappe historische film ‘J’Accuse’: Hij schreeuwt zijn onschuld uit

Het blijft lastig, als het überhaupt al mogelijk is, mens en filmmaker van elkaar te scheiden. In de film J’Accuse van regisseur Roman Polanski kom je terecht in een plot die frustreert vanwege het onrecht.

De inmiddels 86-jarige regisseur Roman Polanski kent een bewogen leven. Geboren in Parijs in 1933 uit Pools-Joodse ouders, verhuisde hij in 1937 naar Krakau. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog weet hij het getto aldaar te ontvluchten. Zijn beide ouders komen in kampen terecht en zijn moeder overleeft haar tijd in Auschwitz niet.

Al vanaf zijn eerste film, gemaakt op 29-jarige leeftijd, wordt hij opgemerkt in Hollywood.

Polanski verhuist naar de Verenigde Staten, heeft daar succes met horrorfilm Rosemary’s Baby in 1968, maar verliest in 1969 zijn zwangere vrouw Sharon Tate. Zij werd vermoord door leden van de sekte van Charles Manson. Zijn leven neemt opnieuw een opvallende wending als Polanski besch..

