Film over trauma’s van ouders: ‘Wist niet of ik voor mijn moeder het goede deed’

Als ouders trauma’s met zich meedragen, speelt dat door in het leven van hun kinderen. Daarover gaat het in de film Your Mum and Dad, die de EO woensdag uitzendt.

Beeld uit de film 'Your Mum and Dad'. Regisseur Klaartje Quirijns confronteert in de documentaire haar moeder met het familiegeheim. (beeld eodoc)