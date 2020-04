Film ‘Stargirl’: Meer zijn dan een cheerleader

beeld nd

Regisseur Julia Hart weet wat tieners bezighoudt. Na haar afstuderen gaf ze acht jaar les, voordat ze de overstap maakte naar film. Ze weet ook hoe de standaard van een genre te veranderen. In Fast Colour (2018) had haar hoofdpersoon niet alleen onverwachte krachten, maar was als zwarte moeder ook een onverwachte superheld.

Stargirl begint met elementen van een standaard film over opgroeien op een Amerikaanse school: een teruggetrokken jongen die zijn vader verloor, een te winnen competitie, een cheerleader die het zelfvertrouwen opkrikt. Maar de film neemt een onverwachte wending. Het meisje dat zichzelf Stargirl noemt, is meer dan een cheerleader. Ze heeft een plan om te wereld te verbeteren..

