Boeiend beeld van herstel H. Grafkerk in de film ‘The Secret of Christ’s Tomb’

De H. Grafkerk overkoepelt de plaatsen waarvan men gelooft dat Jezus er is gekruisigd en verrezen. De heiligste plek op aarde is met jaarlijks vier miljoen bezoekers een van de meest bezochte Kerken. Het coronavirus legt bedevaarten echter aan banden. Je kunt slechts via een livestream de plechtigheden volgen (via cmc-terrasanta.org/en) of een virtuele pelgrimage maken (viacustodia.org/en/sanct..

De vraag blijft: hoe weten we dat dit de juiste plaats is? De overgeleverde traditie zegt dat de H. Grafkerk is gebouwd waar keizer Constantijn in de vierde eeuw opdracht gaf voor de eerste Basiliek. Daarvoor liet hij een Venustempel slopen, die de Romeinen bouwden om de christelijke samenkomsten in de groeve van Golgotha de kop in te drukken. De huidige Kerk kwam tot stand in de tijd van de..

