Serie ‘The Plot Against America’: Een vreemde in eigen land

Zender HBO maakte van Philip Roths roman The Plot Against America (2004) een voortreffelijke zesdelige serie. Die laat op huiveringwekkend geloofwaardige wijze zien hoe snel een land democratische verworvenheden kan verliezen.

Eind januari 2017, Trump was net tot president verkozen, meldde PvdA-leider Lodewijk Asscher op sociale media dat de roman Het complot tegen Amerika hem deed denken aan wat er in de VS gebeurde. Hij was niet de enige. Het boek van de Joods-Amerikaanse schrijver Philip Roth dook rond de verkiezing van Trump ineens weer overal op. Voor de duidelijkheid: de link tussen het boek en de huid..

Roths roman uit 2004 is een fraai staaltje ‘alternatieve geschiedenis’: eind 1940 wordt niet president Roosevelt voor de derde keer verkozen, zoals in werkelijkheid gebeurde, maar wint de Republikeinse kandidaat Charles Lindbergh. Hoe zou het leven er dan hebben uitgezien voor een normale Joods-Amerikaanse middenstandsfamilie in Newark, New Jersey? Zo heel denkbeeldig is het uitgangspunt van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .