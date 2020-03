Vanaf vandaag te zien op Netflix: The Letter for the King

De Netflix-serie The Letter for the King, gebaseerd op de jeugdklassieker De brief voor de koning van Tonke Dragt, is vanaf vandaag te zien. De makers permitteerden zich veel vrijheid, niet altijd ten goede, maar er blijft genoeg te genieten.

Tonke Dragt, 89 jaar en misschien wel de beste (kinderboeken)schrijfster van Nederland, was vorige week even op de buis te zien, in een kort maar fraai interview door Matthijs van Nieuwkerk. De aanleiding was de internationale Netflix-serie die is gemaakt op basis van haar jeugdroman De brief voor de koning. Dat boek is al bijna zestig jaar oud maar nog altijd, zo blijkt maar weer, springlevend.

De schrijfster was blij dat ze het boek schreef zonder te weten dat er ooit nog eens een serie van zou worden gemaakt voor een miljoenenpubliek, zei ze tegen Van Nieuwkerk. ‘Als ik dit had geweten, dan had ik me geremd gevoeld. Ik schreef gewoon omdat ik het leuk vond, zoals een ander postzegels verzamelt.’ Ze oogde niet als een schrijver die nauwlettend in de gaten houdt wat er met zijn wer..

