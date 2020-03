Tergend traag in Rusland

Soms zetten filmtitels je op het verkeerde been. Zoals ‘Bonestaak’. De Russische titel van de film die – opvallend voor een niet-Engelstalige of on-Nederlandse rolprent – in tientallen bioscopen draait, is ‘Dylda’, dat letterlijk ‘korenhalm’ betekent. Het is vriendelijker, geeft een wuivende kruising aan tussen propaganda en schoonheid.

De film, bijna 150 minuten lang, kruipt indringend onder de huid van twee jonge vrouwen in het Leningrad (nu Sint Petersburg) van net na de Tweede Wereldoorlog. Mensen wonen opeen gepropt in ‘kommoenalka’s’, grote huizen die zijn verdeeld in kleine compartimenten met gedeeld sanitair en slechts een enkele keuken. Water en stroom zijn schaars, het is koud en vochtig. Er is geen privacy, bijna al..

Ija is extreem lang, blond, zowel eigenzinnig als een tikje naïef. Ze doet geen compromissen, draagt groen in het grauw van de massa. Ze werkt in het ziekenhuis en heeft periodes van catatonie, waarin ze alleen maar hikt en onbeweeglijk is. Masja komt uit de linies, is praktischer en wil vooral leven. Haar zoontje Pasjka (Paultje) had ze toevertrouwd aan Ija. De plot draait om hun relatie, c..

