Taylor Swift als zelfbewuste leider. Ze heeft een fors bereik

Taylor Swift tijdens de MTV Video Music Awards in New York, 2019. (beeld epa / DJ Johnson)

Taylor Swift riep op tot zelfisolatie, want om haar heen zag ze veel mensen nog volop naar feestjes gaan en het virus niet serieus nemen. ‘Het zijn bange tijden, maar iedereen moet nu sociale opofferingen maken,’ schreef Swift op Instagram. De Amerikaanse RIVM was er ongetwijfeld blij mee: ‘Tay Tay’ heeft met haar 128 miljoen volgers nogal een fors bereik.

Deze betrokkenheid van Swift is tekenend voor de ontwikkeling die ze de afgelopen vijftien jaar doormaakte. Een ontwikkeling die mooi in beeld is gebracht door de documentaire Miss Americana. Swift was pas zestien jaar toen ze doorbrak als countryster. In Miss Americana leest Swift voor uit haar dagboeken vlak voor die tijd; ze wil vooral gezien worden als een ‘braaf meisje..

