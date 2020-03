Een selectie arthouse-films voor in quarantainetijd

Netflix is zo’n algemeen begrip geworden, dat je haast zou vergeten dat er ook via andere wegen een hoop moois te bekijken is. Zo is er de Nederlandse streamingdienst Cinemember. Het aanbod daar is met meer dan 700 films ruim en richt zich specifiek op de zogenaamde arthouse-film. Oftewel: films die qua vormgeving en inhoud net wat minder makkelijk wegkijken, maar vaak wel langer blijven rondzingen in je hoofd. Genoeg om verder om verder over na te denken en na te praten.