Film: ‘True History of the Kelly Gang’: Is Ned Kelly een held of een hufter?

Justin Kurzels Macbeth (2015) was volgens sommigen de beste, volgens anderen de slechtste Shakespeare-verfilming ooit. In een finale die wel in het vagevuur opgenomen kon zijn, bleek er plaats voor loutering voor de eeuwige schurk. Een controversiële, maar duidelijke keuze.

Nu keert de Australische regisseur terug naar zijn wortels en verfilmt het leven van Ned Kelly, de vogelvrije bendeleider die in 1880 in de gevangenis van Melbourne de doodstraf onderging. Hoewel een historisch figuur, is er veel legendevorming rond Kelly. Volgens sommigen is hij de Australische evenknie van Robin Hood. Zij zien deze luis in de pels van de Britse overheersers als held. Ander..

antiheld

Volgens Kurzel is de tijd rijp voor Kelly als antiheld. Opnieuw een originele keuze, maar de film staat ver van de historische werkelijkheid, voor zover die bekend is. De titel belooft de ware geschiedenis, maar de film opent met de mededeling dat niets van wat je gaat zien waar is.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .