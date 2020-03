Film ‘Porselein’:Het perfecte leventje vertoont scheurtjes

Hoe houd je de zoon waarvan je houdt vast, als deze je liefde niet kan – of wil? – beantwoorden?

Het begint zo idyllisch allemaal. Anna spreekt Paul toe op hun gezamenlijke verjaardagsfeest. Ze is hem eeuwig dankbaar dat hij haar zomaar meenam toen ze met haar fiets met lekke band in de regen stond bij station Ede-Wageningen. Er ontstond een relatie en ze kregen een zoon: Thomas. Toch hangt er bij dit liefdevolle begin van Porselein al iets dreigends in de lucht. De onheilspell..

Het perfecte leventje dat de drie leiden, begint scheurtjes te vertonen alsof het porselein is. Het porselein dat Anna in haar dagelijks werk onderzoekt en restaureert. Paul vlucht in een verbeten strijd zijn werk succesvol te maken, terwijl hij ook juist daar controle verliest. Wat te doen als het kind waar je van houdt afstotend gedrag vertoont? Dat ongrijpbare mysterie dat beide ouders st..

