Film ‘System Crasher’ toont enorme beerput aan leed

Als Micha voor het eerst in Benni’s kamer komt, valt het hem op hoeveel fotoalbums ze in de kast heeft liggen. In haar reactie ligt haar hele levensverhaal besloten: Ja, elke keer als ik ergens weg moet, krijg ik er één. Benni is de 9-jarige hoofdpersonage uit System Crasher. In haar nog korte leven heeft ze al de nodige pleeggezinnen en instellingen gezien. Agressief en onhandelbaa..

System Crasher brengt het verhaal van Benni met enorm veel energie in beeld. Achter het uiterlijk van hoofdrolspeelster Helena Zengel – enigszins mysterieus met helblauwe ogen en witblonde haren – vermoed je werelden. Van het minste of geringste flipt ze. Schelden, schoppen, slaan, dreigen met een mes, op de grond plassen. Alles komt er steeds in alle heftigheid uit. De voornaam..

