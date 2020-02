Trump niet blij met Koreaanse Oscar-winnaar

‘Heeft iemand de Oscars gezien, hoe dramatisch was dat?’, vroeg Trump zich af. ‘De winnaar was een film uit Zuid-Korea, what the hell was that all about? We hebben al genoeg handelsproblemen met Zuid-Korea, en dan geven ze hen de beste film?’

Het thema van Parasite is vermogensongelijkheid. De film is in het Koreaans en wordt dus wereldwijd ondertiteld. Neon, distributeur van de film, snapt daarom de kritiek van Trump wel. ‘Hij kan niet lezen,’ twitterden ze.

