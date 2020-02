Twee vuurtorenwachters vluchten in de whiskey

In 2015 verraste de jonge ontwerper en filmmaker Robert Eggers met zijn filmdebuut The VVitch: A New-England Folktale. Eggers liet daarin zien vernieuwend te zijn, juist door dieper in de traditie te duiken. Hij deed grondig onderzoek naar magie en heksenprocessen uit de zeventiende eeuw, zoals die in Zugarramurdi en Salem, voordat hij de opgedane kennis in de mal van een persoonlij..

Het extreme realisme en de sterk uitgewerkte religieuze context bleken toonaangevend in het horrorgenre. Eggers won de ene filmprijs na de andere en kreeg zelfs het ultieme compliment van horrormeester Stephen King dat de film hem doodsbang had gemaakt. Oorspronkelijk zou Eggers’ tweede film over Dracula gaan, maar dat project kwam op de plank terecht. Daardoor kon Eggers zich op iets minder..

