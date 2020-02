De film The Gentlemen is stijlvol en tegelijkertijd bot en scherp

Eind jaren negentig brak Guy Ritchie door als het Britse antwoord op Quentin Tarantino. Met Lock, Stock and Two Smoking Barrels en Snatch maakte hij twee stijlvolle misdaadkomedies. Deze amuseerden door tegelijkertijd bot en scherp te zijn. In 2000 trouwde Ritchie met Madonna. Dat hielp wel voor zijn naamsbekendheid, maar kwam de kwaliteit van zijn werk niet ten goede. Critici zeggen spottend dat Madonna hem ‘gegijzeld’ hield en noemen zijn films uit die tijd pretentieuze troep. Het met Gouden Frambozen overladen Swept Away, met Madonna in de hoofdrol, was kennelijk zo slecht dat deze film niet eens meer online te zien is.