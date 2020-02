De film Les Misérables toont het harde leven in Parijs

Het is één grote kolkende massa die feest viert. Frankrijk is wereldkampioen voetbal geworden. We schrijven 2018 in het centrum van Parijs. Verschillen vallen weg. Het zijn ‘onze’ jongens die gewonnen hebben. Het is een slim gekozen uitgangspunt voor het rauwe drama Les Misérables, want onder de uitgelaten feestvierders zijn ook jongens uit de buitenwijken en zodra zij terugreizen naar huis is van de saamhorigheid weinig meer over. Hier is de jungle, waar het ieder voor zich is.