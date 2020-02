Beste film bij Oscars voor het eerst niet-Engelstalig

Parasite heeft de Oscar voor Beste Film gewonnen. De Zuid-Koreaanse film is de eerste niet-Engelstalige film die deze filmprijs in de wacht sleept.

Regisseur Bong Joon-ho maakte een film die lastig in een genre te pakken is: het is een thriller, een comedy en een maatschappelijke satire in een.Ook de Oscars voor Beste Scenario en Beste Regisseur gingen naar de Zuid-Koreaanse productie.

De grote favoriet op voorhand, de film 1917, won drie Oscars: voor Beste Camerawerk, Beste Visuele Effecten en Beste Geluidsmontage. 1917 is een Amerikaans-Britse film over de Eerste Wereldoorlog, onder regie van Sam Mendes en met Dean-Charles Chapman en George MacKay in de hoofdrollen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .